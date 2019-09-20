Fitch’e Türkiye isyanı
Giriş Tarihi: 20.09.2019
Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında tutan Fitch'in Londra'da düzenlediği Küresel Konferası'na katılan yatırımcıların yaklaşık yarısı Türkiye'nin notunun olması gerekenden düşük değerlendirildiğini bildirdi. İşte haberin detayları ve 20 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin ekonomi sayfalarından derlediğimiz haberler...Türkiye'nin kredi notunu artırmamak için bin dereden su getirirken, not indirimi için ise neredeyse havanın güneşli olmasını bile bahane eder hale gelen kredi derecelendirme kuruluşlarına yatırımcılar da isyan etti. Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında tutan Fitch'in Londra'da düzenlediği Küresel Konferası'na katılan yatırımcıların yaklaşık yarısı Türkiye'nin notunun olması gerekenden düşük değerlendirildiğini bildirdi. Konferans sırasında sonuçları yayımlanan ankete göre, katılımcıların yüzde 40'ı Türkiye'nin bu notu hak etmediği görüşünü dile getirdi.
USULSÜZ ELEKTRİĞE 5 KAT CEZA VAR
CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in 4.3 milyon abonesinin taşınma hareketlerini ortaya koyan 'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre, 2019'un ilk yarısında 275 bin 901 taşınma gerçekleşti. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, usulsüz elektrik kullanan kişi sayısının 2017 başında 800 bin iken 439 bin 531'e indiğini söyledi. Usulsüz kullananlara 15 gün süre verdiklerini anlatan Bakal, "Uyardığımız kullanıcı aboneliği üzerine almazsa, elektriği kesiliyor ve kesme-bağlama ücretinin 5 katı kadar ceza kesiliyor" diye konuştu.
'ENFLASYON EYLÜL'DE HIZLI DÜŞECEK'
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, Eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedileceği belirtildi. Enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji gruplarının belirleyici olduğu, gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğiliminin sürdüğü ifade edilen özette, Türk Lirası'ndaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin süreceği kaydedildi.
1915 ÇANAKKALE PROJESİNE 11 ÖDÜL
1915 Çanakkale Projesi aralarında PFI, Bonds&Loans, IJGlobal'in de olduğu kurumlardan 11 global finans ödülü kazandı. Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu, Türkiye için stratejik önem arz eden projenin zamanında finanse edilebilmesi, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve uluslararası kredi kuruluşlarının ilgisi ile kısa sürede önemli bir başarıya imza atıldığını söyledi.
227 BİN ARAÇ GERİ ÇAĞRILIYOR
Volkswagen ve Porsche yaklaşık 227 bin aracı hava yastığı ve emniyet kemeri sorunları nedeniyle geri çağırıyor. Geri çağrılacak modeller arasında Volkswagen'in 2015 model Tiguan, Sharan ve CC, Porsche'tan da 2015 ve 2016 model 911, Boxster, Cayman ve Panamera'nın bulunduğu ifade ediliyor.
ADANA LEZZETE ÇAĞIRIYOR
Adana mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturacak 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 'Büyük Akdeniz Şöleni' temasıyla 4-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalde İtalya, Malta, Lübnan, KKTC, İspanya, Fransa, Tunus, Fas, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinden şefleri ve Güney Kore'nin yanı sıra Gaziantep ve Hatay'ı da konuk şehir olarak Adana'da ağırlayacaklarını belirten Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Hedefimiz ilimizi, bir lezzet kenti olarak markalaştırmaktır" dedi.
ÜRETİCİYE ÖDEME MÜJDESİ
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, iyi tarım ve organik tarım desteklerinin ödemelerine başlanacağını belirterek, "T.C. kimlik numarası son hanesi 4-6-8 olanlar bugün saat 18.00'den, 0 ve 2 olanlar 27 Eylül saat 18.00'den sonra alacak. 395.9 milyon lira ödenecek" dedi.
İSTANBUL 6 SIRA YÜKSELDİ
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nce, Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde İstanbul'un pozisyonunun Eylül'de 6 sıra birden yükselerek 53'üncü sıraya çıktığı bildirildi. Açıklamada, İstanbul'un Mart'ta 59'uncu sırada olduğu anımsatıldı.
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