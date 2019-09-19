Tarım Bakanı açıkladı: Kuru üzüm alım ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru üzüm alım ödemelerine başlandığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, "10 Eylül’den 17 Eylül’e kadar Toprak Mahsülleri Ofisi’mize ürün teslim eden; 400 üreticimizin hesabına 11 Milyon TL yatırıldı." ifadelerini kullandı.

40 üreticiye ödeme yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "Kuru üzüm alım ödemelerine başladık. 10 Eylül'den 17 Eylül'e kadar Toprak Mahsülleri Ofisi'mize (TMO) ürün teslim eden; 400 üreticimizin hesabına 11 Milyon TL yatırıldı. Üreticilerimiz yarından itibaren paralarını tahsil edebilir. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.