Merkez Bankası, serbest hesaplara ödenecek gecelik faiz oranını sıfırladı

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle daha geldi. Bankadan yapılan açıklamada dolar cinsi yabancı para zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek gecelik faiz oranının yüzde 0,0'a indirildiği açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını bugünden itibaren yüzde 0,0'a indirildi.

YÜZDE 1 ÖDENİYORDU

Banka 7 Ağustos 2019 tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 1,00 olarak uyguluyordu. Uygulanacak faiz oranı değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleniyor.