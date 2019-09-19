Fitch'ten Türkiye ekonomisi için büyük övgü
Fitch Ratings’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye ekonomisinin son derece etkileyici bir şekilde direnç gösterdiğini belirtti. Parker, "Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir direnç ve esneklik gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.
Fitch Ratings'ten Türkiye ekonomisi için övgü dolu sözler geldi.
Fitch Ratings'in Londra'da düzenlenen Küresel Konferansında konuşan Ed Parker, "Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir direnç ve esneklik gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.
Parker, Türkiye'de genel ekonomik görünümün iyileştiğine işaret ederek, "Türkiye'de bazı temeller halen son derece güçlü; kamu bilançosu, düşük kamu borcu gibi. Özel bankalar görece iyi durumda. Özel sektör esnek ve dinamik . Ayrıca Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir şekilde direnç ve esneklik gösterdi." dedi.
Türkiye'nin cari açık ve enflasyon verilerini de değerlendiren Parker, "60 milyar dolarlık cari açık ortadan kaldırıldı ve şu anda cari fazla veriliyor. Ayrıca bunu finanse etmeleri için gereken sermaye akışını çekmekte hiç zorluk yaşamadılar. Geçen sene bu zamanlarda bu konuda şüpheler vardı. Enflasyon şu anda düşüyor ve büyüme iyileşiyor." ifadelerini kullandı.
Parker konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye'nin toplam rezervine odaklanıyoruz. Bunun daha önemli bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde. Net döviz rezervi ise 30 milyar dolara yakın. Bunun sebebi kamunun dış borcu yükümlülükleri görece düşük seviyede. Finansman yükümlülüklerini büyük çoğunluğu özel sektöre, şirket ve bankalara ait. Biz toplam rezervin daha önemli bir gösterge olduğunu düşünüyoruz."
Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin olası riskleri de sıralayan Parker, kamu borcunun milli gelire oranının bu yıl sonunda yüzde 4 seviyesine yaklaşmakta olduğunu, bankaların varlık kalitesinde bozulmanın görüldüğünü belirtti.
Ed Parker, yerel ve dışsal politik belirsizliklerin, ABD'nin uygulayabileceği olası yaptırımların, Suriye ve Orta Doğu'daki olumsuzlukların potansiyel riskler arasında olduğunu söyledi.
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