KEİPA toplantısı Giresun'da yapıldı, 'çifte vergi' anlaşması ele alındı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonunun 53'üncü toplantısı Giresun'da yapıldı. Toplantıda, KEİ üyesi ülkeler arasında Çifte Verginin Kaldırılması Amacıyla Tercihli Ticaret Anlaşması ele alındı. KEİ ülkeleri arasında tavsiye niteliğinde Çifte Verginin Kaldırılması Amacıyla Tercihli Ticaret Anlaşması yapıldığı öğrenildi.
KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gün sürecek toplantıda üye ülkeler arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi ve ticaretin gelişmesi ana başlığıyla çalışacaklarını söyledi.
"ÇİFTE VERGİLENDİRME ANLAŞMASI"
Çifte vergilendirme anlaşmasıyla ilgili bilgi veren Öztürk, şunları ifade etti:
"Müteşebbisler bir ülkede yaptıkları faaliyetten dolayı hem o ülkede hem de kendi ülkelerinde ayrı ayrı vergilendirme yerine anlaşmalar yapılırsa tek vergilendirmeyle faaliyette bulundukları ülkede vergi verirlerse kendi ülkelerinde ikinci defa vergilendirilmiyorlar ama bu, ülkelerin anlaşmasına bağlı."
"AMAÇ REFAH DÜZEYİNİ YÜKSELTMEK"
Öztürk, KEİPA ülkelerinden bazıları arasında çifte vergilendirme olduğunu, bir kısmında ise olmadığını belirterek, "Diliyoruz ki tüm ülkeler arasında çifte vergi kaldırılsın ve ticaret gelişsin, ekonomi gelişsin, insanlarımızın refah düzeyi, ülkelerimizin refah düzeyi daha yükselsin." dedi.
KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajıyev, ekonomide en önemli etkenlerden birinin birliktelik olduğuna işaret ederek, her bir devlet için bölgelerin birliğinin çok önemli olduğunu söyledi.
"GÜZELLİKLERİ GÖRECEKLER"
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da KEİPA toplantısının Giresun'da gerçekleştirilmesinin mutluluk verici olduğunu, programın kentin tanıtımı açısından da önemli olduğunu ifade etti.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da toplantının kentin uluslararası alanda tanıtılmasına vesile olduğunu, katılımcıların Giresun'un tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulacaklarını kaydetti.
İMZALAR ATILDI
Toplantıda KEİ ülkeleri arasında tavsiye niteliğinde Çifte Verginin Kaldırılması Amacıyla Tercihli Ticaret Anlaşması yapıldığı öğrenildi.
Toplantıya, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı Krassimir Velchev ve üye ülkelerin temsilcileri katıldı. Katılımcılar bugün Giresun Kalesi, Zeytinlik Mahallesi, Giresun Müzesi ve Giresun Adası'nı, yarın da Kulakkaya Yaylası, Mavigöl ve Kuzalan Şelalesi'ni gezecek.
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