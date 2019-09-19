Faizler düştü ev satışları arttı!
Giriş Tarihi: 19.09.2019
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından konut kredisi faizleri düştü, ertelenen talepler alıma dönüştü. Ağustos ayında 110 bini aşkın ev satıldı. Kredili satışlarda yüzde 168 artış yaşandı.Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından konut kredisi faizlerinde kamu bankaları öncülüğünde yaşanan düşüş, ev satışlarını adeta patlattı. Türkiye genelinde konut satışları Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 artarak 110 bin 538 oldu. İpotekli konut satışları Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168 artarak 34 bin 148 ile 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30.9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 382 konut ve yüzde 12.8 payla ilk sırada yer aldı. Yabancılara yapılan satışlar ise Ağustos'ta 3 bin 604 adet olarak gerçekleşti. 8 ayda ise yabancıya yüzde 50 artışla 27 bin 748 konut satıldı.
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