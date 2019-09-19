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İŞKUR'dan çalışmayan annelere destek! Anneye ayda 2.480 TL...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.09.2019
ANNEYE AYDA 2.480 TL

'un işbaşı eğitim programlarına katılan ve yaş arası çocuğu olan kadınlara program boyunca her gün için 80 lira ödenirken, aylık 400 lira da bakım desteği veriliyor. Aylık ödeme 2 bin 480 lirayı buluyor. İşte İŞKUR'un sağladığı destekle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek ��ok destek sağlanıyor. 'İşte Anne Projesi' ile 15 yaşına kadar çocuğu olan ve çalışmayan kadınlar, 'un işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde günlük 80 lira, aylık da 2 bin 80 lira (26 gün üzerinden) devlet desteği alıyor.

Programlar en az 3, en çok 9 ay sürüyor. Günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor. Eğer anne, çocuğu yaş arasındaysa ve sanayi sektöründeki mesleklerde işbaşı eğitim programlarına katılmışsa, aylık 400 lira da bakım parası alıyor. İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor.



Yani anne, 6 ay boyunca aylık 2 bin 80 lira ödeme ve 400 lira kreş desteği ile ayda 2 bin 480 lira alabiliyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve GSS prim giderleri de karşılanıyor.

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