İŞKUR'dan çalışmayan annelere destek! Anneye ayda 2.480 TL...
İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara program boyunca her gün için 80 lira ödenirken, aylık 400 lira da bakım desteği veriliyor. Aylık ödeme 2 bin 480 lirayı buluyor. İşte İŞKUR'un sağladığı destekle ilgili merak edilen tüm detaylar...
Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek ��ok destek sağlanıyor. 'İşte Anne Projesi' ile 15 yaşına kadar çocuğu olan ve çalışmayan kadınlar, İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde günlük 80 lira, aylık da 2 bin 80 lira (26 gün üzerinden) devlet desteği alıyor.
Programlar en az 3, en çok 9 ay sürüyor. Günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor. Eğer anne, çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ve sanayi sektöründeki mesleklerde işbaşı eğitim programlarına katılmışsa, aylık 400 lira da bakım parası alıyor. İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor.
Yani anne, 6 ay boyunca aylık 2 bin 80 lira ödeme ve 400 lira kreş desteği ile ayda 2 bin 480 lira alabiliyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve GSS prim giderleri de karşılanıyor.
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