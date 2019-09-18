KOBİ’lerin alacağına koruma kalkanı
İşletmelerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmını tahsil edebildiği sigorta sistemi Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendirilen Halk Sigorta tarafından KOBİ'lere anlatılacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), binlerce KOBİ arasında yaptığı anket çalışması kapsamında KOBİ'lerin yüzde 41.5'inin 1 Ocak'ta devreye giren devlet destekli KOBİ alacak sigortasından haberdar olmadığını tespit etti. İşletmelerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmını tahsil edebildiği sigorta sistemi Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendirilen Halk Sigorta tarafından KOBİ'lere anlatılacak.
TOPLANTILAR DÜZENLENECEK
Devlet destekli alacak sigortası sisteminin hedef kitlesini yıllık net satış hasılatı 25 milyon lirayı geçmeyen KOBİ'ler oluştururken, şu an için yalnızca mikro ve küçük işletme olarak tanımlanan işletmeler sistemden yararlanabiliyor. Bu işletmelerin de sadece yurtiçi satışları sistem kapsamında yer alıyor. Öte yandan orta büyüklükteki işletmelerin bu sistemden yararlanabilmesi için de çalışmalar sürerken, yıllık net satış hasılatı 125 milyon liraya kadar olan işletmeler de yakın zamanda sisteme dahil edilmiş olacak. Şirketlerin sisteme başvurabilmeleri için ise bazı kriterler bulunuyor. Başvuru tarihinden itibaren en az 2 yıl önce kurulan, Olağandışı Riskler Yönetimi Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan, basit usul dışında vergi mükellefi olanlara alacak sigortası sunuluyor.
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