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Bakan Albayrak'tan yüksek üretim için müjdeli haber

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.09.2019
BAKAN ALBAYRAK: BU BELGENİN ÖNEMİ BÜYÜK

Hazine ve Maliye Bakanı , Türkiye'nin 2023 hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Açıklanan strateji için "ekonomimize ve sanayicimize hayırlı olsun" diyen Bakan Albayrak, "Bu belge teknolojik ve katma değeri yüksek üretim hedeflerimiz için büyük öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı , bugün açıklanan Türkiye'nin 2023 'ne ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Teknolojik ve katma değeri yüksek üretim hedeflerimiz için büyük öneme sahip bu belge, ekonomimize ve sanayicimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı 2023 SANAYİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ AÇIKLANDI

"EKONOMİMİZE VE SANAYİCİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan bu strateji belgesine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Teknolojik ve katma değeri yüksek üretim hedeflerimiz için büyük öneme sahip bu belge, ekonomimize ve sanayicimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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