425 şehit yakını ve gaziye devlette iş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yarın çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 425 şehit yakını ve gazinin ataması yapılacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Hükümet olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

tarafından yarın çeşitli kamukurum ve kuruluşlarına425 şehit yakını ve gazininataması yapılacak.Hükümet olarak şehit yakını,gazi ve gazi yakınlarına sahipçıkmaya devam edeceklerinibelirtti.'ıntalimatıyla şehit yakını,gazi ve gazi yakınlarınınhaklarında sürekliiyileştirmeler yaptıklarınıanlatan"Atamalar sadece yılda 2 kezdeğil, artıkHak sahipleriartık öğretmen, hemşire,mühendis gibişeklinde konuştu.