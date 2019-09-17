Taksiciler yine zam istiyor
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Yaklaşık 20 gün önce yüzde 25 zam yapıldı ama taksici yeni artış için harekete geçti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni zam talebinde bulunacaklarını açıkladı.İstanbul'da yaklaşık 20 gün önce yapılan yüzde 25 zam taksicileri memnun etmedi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni zam talebinde bulunacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren yeni tarifeyle birlikte taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, kısa mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya çıktı. Oda başkanı Aksu, artışın giderlerini karşılamadığını söyledi.
'İMAMOĞLU BİZE SÖZ VERDİ'
Aksu, 2020 yılı için zam talepleri için Ocak ayında görüşmelere başlayacaklarını ifade etti. Eyüp Aksu, "Taksimetre ücret tarifelerinin iyileştirmesi en son 2017 yılında oldu. Bizim talebimiz yüzde 30'du. 24 aydır zam alamıyorduk. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her yıl Temmuz ayında toplu taşımaya zam yapılacak sözünü verdi" diye konuştu. Vatandaşlar ise fiyatın artmasından şikayetçi.
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