6 gün sürecek TEKNOFEST şöleni başlıyor
Atatürk Havalimanı’nda bugün kapılarını açacak TEKNOFEST, 6 gün boyunca sürprizler yaşatacak. Teknoloji yarışmalar ve hava gösterilerine sahne olacak TEKNOFEST’te Akıncı TİHA ve Cezeri de görücüye çıkacak.
Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmek hedefiyle yola çıkılan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ikincisi bugün başlıyor.
- Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ilki geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST'in bu yılki adresi Atatürk Havalimanı. Festival, 23 Eylül'e kadar 6 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu yıl yine ilklere sahne olacak TEKNOFEST 'e 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor.
- TEKNOFEST, bu yıl da hava gösterilerine sahne olacak. Başta Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün yapacağı gösterilerin yanı sıra HÜRKUŞ, Atak Helikopteri, Paraşüt Timleri de festivale renk katacak.
AKINCI VE CEZERi FUARDA
BAYKAR Savunma tarafından 4 yıl önce geliştirilmeye başlanan ve tüm testleri sorunsuz şekilde devam eden Akıncı TİHA, TEKNOFEST'teki yerini alacak. Türkiye'nin ilk milli uçan otomobil projesi 'Cezeri'nin prototipi de yine TEKNOFEST'te sergilenecek. Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine uzanan geniş bir spektrumda yapılan teknoloji yarışmalarının finalinde yaklaşık 2 bin takım mücadele edecek.
TRAFİK AYARI
Atatürk Havalimanı'ndaki hava trafiği TEKNOFEST süresince yeniden düzenlendi. Hem havalimanlarının mevcut operasyonlarının sekteye uğramaması hem organizasyon programının aksamaması için bazı saat dilimlerinde kargo ve özel jetlere hava trafiği kapatılacak.
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