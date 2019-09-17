Halkbank faizleri indirdi
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Halkbank faiz oranlarını aşağıya çekti. Ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına indirdiğini açıklayan Halkbank, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e, maaş dışı müşterileri için yüzde 1.35'e düşürdüğünü duyurdu. İşte Takvim Gazetesi’nin 17 Eylül 2019 tarihli ekonomi sayfalarından derlediğimiz haberler…Halkbank faiz oranlarını aşağıya çekti. Ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına indirdiğini açıklayan Halkbank, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e, maaş dışı müşterileri için yüzde 1.35'e düşürdüğünü duyurdu. 500 bin lira ve üzerindeki konut kredilerinde faizi aylık yüzde 1.19'a indiren Halkbank, 500 bin liranın altındaki konut kredilerinde ise faizi aylık yüzde 0.99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı. Genel Müdür Osman Arslan, "Finansman maliyetlerindeki iyileşmeleri yansıtmaktan memnunuz" dedi.
TMSF'DEN STRATEJİK SATIŞ
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), MİLSOFT Yazılım ve Teknolojileri AŞ'nin Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'ye satıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, Kasım 2016'dan bu yana FETÖ aidiyeti münasebetiyle TMSF kayyumluğunda yönetilen MİLSOFT firması, bilgi gizliliği ve teknoloji açısından en üst düzeyde güvenli hale getirilirken, ticari ve Ar-Ge alanında da üretimini sürdürdü. Şirketin TMSF kayyumluğu altındaki yüzde 50 hissesi, SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'ye satıldı.
KIRTASİYENİN YÜZDE 2.49'U GÜVENSİZ ÇIKTI
Ticaret Bakanlığı'nın kırtasiye denetimlerinde ürünlerin yüzde 2.49'unun güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; bu yılki denetimlerde, 31 bin 870'i yerli, 172 bin 706'sı ithal olmak üzere 204 bin 576 kırtasiye ürünü kontrol edildi.
GENÇLERLE BULUŞUYOR
Akbank'ın E-para iştiraki AkÖde, Tosla uygulaması ile, gençlere finansal ihtiyaçları için yeni nesil bir platform sunuyor. Gençler, sosyalleşerek işlemlerini yapıyor.
REKOR RÜZGARI
Türkiye'de önceki gün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 132 bin 902 megavatsaatle rekor kırıldı. Üretiminin yüzde 19'u rüzgardan geldi.
İLKE İMZA ATTI
Deniz Leasing, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na dayalı ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu.
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