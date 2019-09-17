Kredi kartı faizleri düşecek mi? Merkez Bankası kredi kartı faizlerini...

Merkez Bankası’nın adımı sonrası kamu bankaları tüketici kredilerinde faiz indirimini hızlandırdı. Şimdi gözler indirimde nazlanan özel bankalarda ve kredi kartı faizlerinde...

Merkez Bankası; son 2 toplantıda 750 baz puan faiz indirimi yaptı, piyasaları canlandırdı, ekonomideki dengelenme sürecine destek verdi. Peki bankalar ne yaptı? Kamu bankalarının dı��ındaki bankalar faizleri indirmek için nedense fazlaca nazlanıyor. İlk faiz indiriminden sonra kamu bankaları özellikle konut kredilerinde faizleri yüzde 1'in altına çekerken, özel bankalar indirime gitmedi. İkinci indirimden sonra bu kez kamu bankaları tüketici kredilerinde indirimi hızlandırırken, birkaç özel bankada küçük indirim yapıldı. Fakat henüz özel bankalar ellerini taşın altına koymuş değiller, hâlâ yüksek oranlarla kredi vermeye devam ediyorlar. Umarız rekabet ortamı içinde faizler olması gereken seviyelere çekilir ve ertelenen ihtiyaçlar karşılanır. Burada çok sayıda insanı ilgilendiren bir diğer konu ise kredi kartı faizleri. Merkez Bankası politika faiziyle birlikte kredi kartı faizlerini de belirliyor. Şu anda aylık yüzde 2'ler civarında olan kredi kartı faizleri yıllık yüzde 26'yı buluyor. Oysa Merkez Bankası son yaptığı indirimle yıllık politika faizini yüzde 16.50'ye çekti. Bir sonraki toplantıda bunun 16 ve daha altına geleceği de söyleniyor. 2 faiz karşılaştırıldığında aradaki 10 puanlık farkın mutlaka giderilmesi gerekiyor. Merkez Bankası'nın bir an önce kredi kartı faizlerini de aşağı çekmesini bekliyoruz.

DÜŞMEZSE KAPATIN

Şu anda kamu bankaları kendi müşterilerine aylık yüzde 1.2, diğer müşterilere ise yüzde 1.35 oranında faizle tüketici kredisi vermeye başladı. Eğer Merkez Bankası yüzde 2 olan kart faizini düşürmezse size tavsiyemiz kart borçlarınızı tüketici kredisi ile kapatmanız. Hem fazladan faiz ödememiş olursunuz hem de bu fahiş faiz ve borçtan kurtulursunuz. Ancak beklentimiz Merkez Bankası'nın bir an önce kredi kartı faizlerini de düşürmesi.

ASLINDA HEPSİNİ ÖDEMEK LAZIM

Kredi kartında bu yüksek faizlere sebep olan şey aslında asgari tutarı ödeyerek borcu kredilendirmek, nakit çekmek ya da ödemeleri geciktirmek. Oysa siz yaptığınız alışverişi bir ay sonra tamamını ödeyerek kapatırsanız hem faiz ödemezsiniz hem de bir aylık faizsiz kredi kullanmış olursunuz. Bunun için de formül "Ödeyeceğin kadar harca, harcadığın miktarın tamamını öde" olmalı. Böyle yaparsanız rahat edersiniz. Ancak ihtiyaçlar gelirlerden fazla olunca, bunu yapanların sayısı azalıyor. Dolayısıyla yıllık yüzde 26'yı geçen faizler ödenmeye devam ediyor. Tekrar çağrımızı yineleyelim. Merkez Bankası bu düşük faiz ortamında aylık yüzde 2 oranındaki kredi kartı faizlerini devam ettirmemeli. Bir an önce bu oranları düşürerek vatandaşa nefes aldırmalı. Yoksa politika faizinin yüzde 16.5, tüketici kredisi faizinin yüzde 15 olduğu bir ortamda yüzde 26'yı bulan kredi kartı faizi zulüm halini alır.

BANKALAR NEYİ BEKLİYOR

Özel bankalar tüketici ve konut kredilerinde faiz indiriminde adeta nazlanıyor.

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