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Enerji Bakanı açıkladı! Yurt içi petrol üretiminde rekor kırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
BAKAN DUYURDU! REKOR KIRILDI

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurt içi üretiminde günlük 50 bin varil sınırı aşılarak son 20 yılın en yüksek üretimine ulaşıldığını söyledi.

Petrolleri Anonim Ortaklığı, yurt içi üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştı.

50 BİN VARİLİN ÜSTÜNE ÇIKILDI

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in resmi Twitter hesabından duyurduğu habere göre, 2019 yılında 50 bin 327 varillik üretim gerçekleştirildi. 2018 yılı üretiminin ise 42 bin 330 varil olduğu kaydedildi.

SON 20 YIL EN YÜKSEK ÜRETİMİ

Bakan Dönmez, konuyla ilgili paylaşımında şunları kaydetti:

"Milli kuruluşumuz TPAO yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştı. 'Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye' anlayışıyla tüm kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz."

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