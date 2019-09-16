18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Merkezi yönetim bütçesi 576,3 milyon dolar fazla verdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
RAKAM AÇIKLANDI! 576 MİLYON DOLAR FAZLA VERDİ

Gelen son bilgilere göre; Merkezi yönetim bütçesi ağustos ayında 576,3 milyon dolar fazla verdi. dışı denge ise ağustos ayında 11,44 milyar TL fazla verdi.

Hazine ve 'nın açıkladığı verilere göre Merkezi Yönetim Bütçesi Ağustos ayında ve OCak-Ağustos'ta şöyle gerçekleşti:

*2018 yılı Ağustos ayında 5.8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdi.

*2018 yılı Ağustos ayında 2.5 milyar TL dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Ağustos ayında 11.4 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

1.2 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLDİ

*2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 50.8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 Ocak-Ağustos döneminde 68.1 milyar TL açık verdi.

*2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 559 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2019 Ocak-Ağustos döneminde 1.2 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

Merkez Bankası'nın faiz hamleleri işe yaradı! Kredi faizleri düşüyor MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ HAMLELERİ İŞE YARADI! KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜYOR
Merkez Bankası'nın kararı sonrası faiz tepetaklak! MERKEZ BANKASI'NIN KARARI SONRASI FAİZ TEPETAKLAK!
Küresel çapta Merkez bankaları faiz indirimi yarışına girdi KÜRESEL ÇAPTA MERKEZ BANKALARI FAİZ İNDİRİMİ YARIŞINA GİRDİ
Merkez Bankası rezervleri, 101 milyar 852 milyon dolara yükseldi MERKEZ BANKASI REZERVLERİ, 101 MİLYAR 852 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN