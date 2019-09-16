Merkezi yönetim bütçesi 576,3 milyon dolar fazla verdi
Gelen son bilgilere göre; Merkezi yönetim bütçesi ağustos ayında 576,3 milyon dolar fazla verdi. Faiz dışı denge ise ağustos ayında 11,44 milyar TL fazla verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Merkezi Yönetim Bütçesi Ağustos ayında ve OCak-Ağustos'ta şöyle gerçekleşti:
*2018 yılı Ağustos ayında 5.8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdi.
*2018 yılı Ağustos ayında 2.5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Ağustos ayında 11.4 milyar TL faiz dışı fazla verildi.
1.2 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLDİ
*2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 50.8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 Ocak-Ağustos döneminde 68.1 milyar TL açık verdi.
*2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 559 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2019 Ocak-Ağustos döneminde 1.2 milyar TL faiz dışı fazla verildi.
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