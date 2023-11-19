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Üniversiteler yarın tatil mi son dakika? 20 Kasım Pazartesi üniversiteler tatil edildi mi? YÖK-Valilik son dakika açıklamaları...

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Üniversiteler yarın tatil mi son dakika? 20 Kasım Pazartesi üniversiteler tatil edildi mi? YÖK-Valilik son dakika açıklamaları...

"Yarın üniversiteler tatil mi son dakika?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Ülkemizin birçok ilini etkisi altına alan sağanak yağış, fırtına ve kar yağışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok ilde okulların tatil edilmesine yol açtı. Bu durum, üniversite öğrencilerini de etkiledi ve fakültelerin tatil olup olmadığını merak ettirdi. Peki, üniversiteler Pazartesi tatil mi? İşte, konuya ilişkin açıklamalar...

"Yarın üniversiteler tatil mi son dakika?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Ülkemizde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Zonguldak ilimizde eğitime 1 gün ara verildi. Şimdi ise öğrenciler üniversitelerin tatil durumunu sorguluyor. Peki, üniversiteler Pazartesi tatil mi? İşte, konuya ilişkin açıklamalar...

ZONGULDAK'TA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Zonguldak Valiliği yaptığı açıklamada ise "Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

20 KASIM ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL Mİ ?

Üniversiteler ile ilgili 'tatil' duyurusu şuan için bulunmuyor.

Son olarak İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

İSTANBUL VALİSİ GÜL DUYURDU!

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli bir yağış ve fırtına etkili oldu. Sağanak bugün kar yağışına dönerken kentte birçok yer beyaza büründü.

Vali Davut Gül ise yağmurun ve fırtınanın akşam saat 22.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı.

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