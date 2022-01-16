Zonguldak ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Zonguldak ve Bartın'da okullar tatil oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için sarı ve turuncu kod uyarısı gelmişti. Kar yağışı bazı illerde etkili olurken, okullardan tatil haberleri geliyor. Hal böyle olunca öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte, Zonguldak ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Zonguldak ve Bartın'da okullar tatil oldu mu? Son dakika açıklamalar...