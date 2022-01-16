E Okul ne zaman kapanacak? 2021-2022 1. dönem not girişi kapandı mı?
2021-2022 1. dönem not girişi kapandı mı? E Okul ne zaman kapanacak? Öğretmen için E-Okul not girişi kapanıyor. Sömestr tatiline sayılı süre kala, sistemin ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Sömestr tatili 21 Ocak Cuma günü son dersle başlayacak. Böylelikle öğrenciler ve öğretmenler 2 haftalık tatil yapacak. Peki; E-Okul ne zaman kapanacak? E-Okul not girişi kapandı mı?
E Okul ne zaman kapanacak? E Okul 1. dönem not girişi kapandı mı? Yarıyıl tatili başlamadan önce öğretmenler sisteme son girişlerini yapıyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğretmenler notları öğrenebiliyor. Öğrenciler ve veliler de notları merak ediyor. Peki; E Okul 1. dönem not girişi kapandı mı? E Okul ne zaman kapanacak?
E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul not giriş sistemi henüz kapanmadı. Karnelerin verilmesinde birkaç gün önce sistemin kapanması bekleniyor.
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.
Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir.
Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi... Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
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