Düzce ve Sinop'ta yarın okullar tatil olacak mı? 17 Ocak Sinop ve Düzce'de okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...
Düzce ve Sinop'ta yarın okullar tatil olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için sarı ve turuncu kod uyarısı geldi. Açıklama sonrasında özellikle Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Veli ve öğrenciler kar yağışı sonrasında okulların kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Düzce ve Sinop'ta yarın okullar tatil olacak mı? 17 Ocak Sinop ve Düzce'de okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...
Düzce ve Sinop'ta yarın okullar tatil olacak mı? 17 Ocak Sinop ve Düzce'de okullar tatil edildi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava sonrasında bazı illerimizde kar tatili etkisini artırmaya başladı. Yağışlar sonrasında kar tatili haberleri gelmeye başladı. İşte, Düzce ve Sinop'ta yarın okullar tatil olacak mı? 17 Ocak Sinop ve Düzce'de okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...
HAKKARİ'DE OKULLARA 'KAR' TATİLİ
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 14 ilçede okullar 1 gün tatil edilirken, 3 ilçede de taşımalı eğitime ara verildi.
Kar yağışının etkili olmaya devam ettiği Kastamonu'da bazı ilçelerde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Merkez, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Küre, Cide, Daday ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okulların tatil edildiği kaydedildi.
Abana, Doğanyurt, Tosya ilçelerindeki okullar eğitime devam edecek.
BOLU'DA OKULLARA KAR TATİLİ
Bolu'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.
TRABZON
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi.
Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.
DÜZCE VE SİNOP'TA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Kar tatili olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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