Düzce ve Sinop’ta yarın okullar tatil olacak mı? 17 Ocak Sinop ve Düzce’de okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...

BOLU'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Bolu'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.