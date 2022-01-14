Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB SON DAKİKA HABERLER...

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarının 70 bin sınırına dayanmasıyla birlikte gözler yüz yüze eğitim gören okullar için verilecek karara çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLECEK Mİ?

Bakan Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'da eğitimle ilgili çok kıymetli adımlar atıldığını, bu konuda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bir eğitim neferi gibi gece gündüz çalıştığını söyledi.