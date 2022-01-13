Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?
Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri, 12 Ocak Çarşamba günü sona erdi. Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili MEB tarafından duyuru yayımlandı. Buna göre sonuçlar belirtilen tarihte personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak. İşte, Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?
Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Özür grubu atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Mazerete bağlı yer değiştirme başvurularını ve tercihlerini yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. İşte, Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?
ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları, 14 Ocak Cuma günü belli olacak.
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen, bilgisayar kurası ile belirlenecek.
ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Sonuçlar, personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 'Yer Değiştirme Takviminde' belirtilen süreler içinde tamamlanacak.
Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı 'Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin' ilgili hükümleri esas alınacak.
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- Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?
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