Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Özür grubu atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Mazerete bağlı yer değiştirme başvurularını ve tercihlerini yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. İşte, Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları, 14 Ocak Cuma günü belli olacak.