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MEBBİS özür grubu atama sonuçları! mebbis.meb.gov.tr öğretmen özür grubu sonuçları sorgulama!

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Giriş Tarihi: 14.01.2022
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MEBBİS özür grubu atama sonuçları! mebbis.meb.gov.tr öğretmen özür grubu sonuçları sorgulama!

MEB öğretmen özür grubu sonuçları açıklandı mı? MEBBİS özür grubu atama sonuçları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları MEBBİS personel giriş ekranından sorgulanabiliyor. Açılan bu ekran üzerinden Kullanıcı adı ve Şifre girdikten sonra yer değiştirme sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Peki; MEB öğretmen özür grubu sonuçları açıklandı mı?

MEBBİS özür grubu atama sonuçları! mebbis.meb.gov.tr MEB öğretmen özür grubu sonuçları binlerce öğretmen tarafından merak ediliyor. Öğretmenler 27 Aralık – 3 Ocak tarihleri arasında, mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için tercih yapmıştı. Mazerete bağlı yer değiştirme tercih sonuçları MEBBİS üzerinden adayların erişimine açıldı.

MEBBİS ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI

YER DEĞİŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

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