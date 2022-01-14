MEBBİS özür grubu atama sonuçları! mebbis.meb.gov.tr öğretmen özür grubu sonuçları sorgulama!

MEBBİS ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.