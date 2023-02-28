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Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zaman, Nisan'da mı açılacak? YÖK SON DAKİKA haberleri!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zaman, Nisan’da mı açılacak? YÖK SON DAKİKA haberleri!

YÖK son dakika haberleri milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Depremden etkilenmeyen illerde okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 20 Şubat’tan itibaren kaldığı yerden devam ediyor. Üniversitelerin açılacağı tarih ise merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu, konuya ilişkin öenmli açıklamalarda bulundu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor, Nisan ayında mı? İşte, detaylar...

Üniversitelerin açılacağı tarih milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oluyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Üniversitelerin kapanmasının ardından yaşadıklara illere dönen öğrenciler, tarih sorgulamalarına başladı. Konuya dair son açıklama YÖK tarafından yapıldı. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte, üniversiteler ile ilgili son gelişmeler...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ten yapılan açıklamada laboratuvar, atölye, saha vb. gibi derslerin teorik kısmının uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacağını hatırlattı.

Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.

HİBRİT EĞİTİM NE DEMEK?

Hibrit eğitim, karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

UYGULAMALI BÖLÜMLER

Uygulamalı eğitimler

Tıp Fakültesi'nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencilerini,

Diş Hekimliği Fakültesi'nin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini,

Veterinerlik Fakültesi'nin 5. Sınıf öğrencilerini,

(7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri,

Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),

(6+2) veya (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri,

(3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),

Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencilerini, kapsamaktadır ve bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edilebilecektir.

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