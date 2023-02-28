Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zaman, Nisan’da mı açılacak? YÖK SON DAKİKA haberleri!

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ten yapılan açıklamada laboratuvar, atölye, saha vb. gibi derslerin teorik kısmının uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacağını hatırlattı.

Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.