EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Tercih ve kura sonuçları açıklandı! ÖSYM EKPSS son gelişmeler

ÖSYM EKPSS tercih sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklamada bulunmasa da adaylar şubat ayı bitmeden yerleştirmelerin açıklanmasını bekliyor. EKPSS ile ilgili detaylar arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. Adaylar için kritik haftanın sonuna gelirken gözler gelecek olan açıklamaya çevrildi. Peki EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?