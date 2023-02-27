EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Tercih ve kura sonuçları açıklandı! ÖSYM EKPSS son gelişmeler
EKPSS tercih ve kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sınav sürecini başarıyla atlatarak yerleştirme bekleyen adaylar şubat ayı bitmeden erişime açılmasını bekliyor. 2 bin 323 engelli vatandaşın atamasının yapılacağını Bakan Yanık açıklamıştı. Peki EKPSS son durum ne, hangi tarihte açıklanacak?
ÖSYM EKPSS tercih sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklamada bulunmasa da adaylar şubat ayı bitmeden yerleştirmelerin açıklanmasını bekliyor. EKPSS ile ilgili detaylar arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. Adaylar için kritik haftanın sonuna gelirken gözler gelecek olan açıklamaya çevrildi. Peki EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, EKPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. EKPSS tercih işlemleri 5-13 Ocak tarihleri arasında alındı. Geçtiğimiz yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti. EKPSS yerleştirme sonuçlarının 28 Şubat 2023 tarihine kadar erişime açılması bekleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada 2023 yılının Şubat ayı sonunda 2 bin 323 engelli vatandaşın kamuya memur olarak yerleştirme işlemlerinin yapılacağını açıklamıştı.
EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek.
Sonuç ekranında adayların yerleştirildikleri kurumların adı yer alacak. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.
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