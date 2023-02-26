POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI PA.edu.tr | açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM isim listesi...

29. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN?

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.