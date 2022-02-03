Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Okullarda 2. dönem online eğitime geçilecek mi? Yarıyıl tatili uzadı mı?

Okullarda 2. dönem online eğitime geçilecek mi? 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala yüz yüze eğitim yeniden gündeme geldi. Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl aranın ardından yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler ve velileri, ikinci dönemde online eğitime geçilip geçilmeyeceğini araştırıyor. Omicron varyantı vaka artışlar nedeniyle konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından son dakika açıklaması geldi. Peki, yüz yüze eğitim ertelendi mi? Okullarda 2. dönem online eğitime geçilecek mi? Yarıyıl tatili uzadı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

OKULLARDA ONLINE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, online eğitime geçilmeyeceğini, ikinci dönem yüz yüze eğitimin devam edeceğini açıkladı. Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz."