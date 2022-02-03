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15 tatil uzatılacak mı? MEB son dakika 15 tatil sömestr uzayacak mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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15 tatil uzatılacak mı? MEB son dakika 15 tatil sömestr uzayacak mı?

15 tatil sömestr uzayacak mı? MEB son dakika açıklaması 15 tatil uzatılacak mı? 15 tatilin uzatılıp uzatılmayacağı arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili yaptığı açıklamada 15 tatilin uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

15 tatil uzatılacak mı? 15 tatil sömestr uzayacak mı? MEB son dakika açıklamasıyla birlikte 15 tatilin uzayıp uzamayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi 15 tatilin son durumuyla ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor.

15 TATİL UZATILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantı ve artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceklerini söyledi. Bakan Özer, ''7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz'' dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü kapandı. Okullarda ikinci dönem 7 Şubat günü açılacak.

Kar yağışının etkisiyle 15 tatilin uzatılmayacağı, 15 tatilin 6 Şubat Pazar gecesi sona ereceği ve öğrencilerin 7 Şubat Pazaretsi günü dersliklere geri döneceği açıklandı.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak.

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