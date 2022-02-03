15 tatil uzatılacak mı? MEB son dakika 15 tatil sömestr uzayacak mı?

15 tatil uzatılacak mı? 15 tatil sömestr uzayacak mı? MEB son dakika açıklamasıyla birlikte 15 tatilin uzayıp uzamayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi 15 tatilin son durumuyla ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor.