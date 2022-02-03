Son dakika: Yarıyıl tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması

"ÖĞRENCİ SAYISI BİR AYDA YÜZDE 76 ARTTI"

Bu merkezlere devam edenler arasında başarılı olanların 3'üncü yılın sonunda 'kalfa' ve son sınıfta 1 yıl eğitim aldıktan sonra başarılı olanların da 'usta' olduğunu belirten Bakan Özer, yeni düzenlemeyle kalfalara ödenen miktarın asgari ücretin yüzde 30'undan yüzde 50'ye çıkarıldığını söyledi. Özer, 10 yıl ve üzerinde 'usta' olarak çalışan ve SGK kayıtlarında bunu belgeleyenlerin herhangi bir eğitim almadan doğrudan 'usta öğretici' olma sınavına girebilmelerinin sağlandığını kaydederek, şöyle devam etti:



"Dolayısıyla bir taraftan mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin yer alabilecekleri işletmenin sayısını artırmaya çalıştık. Bu 3 düzenleme yapıldıktan sonra gördük ki 1 ay gibi kısa bir sürede, öğrenci sayısında inanılmaz bir artış var. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ve öğrenciler açısından çok cazip bir model. Mesleki eğitim merkezlerinde yaş sınırı olmaması çok büyük bir avantaj. Her yaştan öğrencinin her yaştan vatandaşımızın öğrenci olabileceği bir mekanizma. Kanun değişikliğinden önce bu merkezlerdeki öğrenci sayısı 159 bindi, şu anda 280 bine çıktı. Bir ay gibi kısa sürede, öğrenci sayısı yüzde 76 oranında arttı."