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Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi

Son dakika haberi..."Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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