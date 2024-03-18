e-Okul LGS başvuru ekranı ve kılavuzu 2024 | eokul.meb.gov.tr LGS başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? MEB kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?
2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları hala devam ediyor ve bu başvurular artık isteğe bağlı olarak elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Peki LGS başvurusu nereden, nasıl yapılır?
LGS'ye katılmak isteyen öğrenciler, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınav için isteğe bağlı başvurularını "e-Okul" üzerinden kolayca yapabilecekler. Sınav katılımı tamamen isteğe bağlı olacak ve katılmak isteyen öğrenciler başvurularını ücretsiz olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. Peki LGS başvuru tarihleri ne zaman?
LGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılacak.
LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI
Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.
BAŞVURULARIN ONAYI NASIL OLACAK?
Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.
Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.
Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.
GİRİŞ BELGELERİ 24 MAYIS'TAN İTİBAREN AÇIKLANACAK
Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları ise 28 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
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- e-Okul LGS başvuru ekranı ve kılavuzu 2024 | eokul.meb.gov.tr LGS başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? MEB kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?
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