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2024-YÖKDİL/1 SINAV SONUÇ EKRANI: 2024 ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı

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2024-YÖKDİL/1 SINAV SONUÇ EKRANI: 2024 ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı

2024-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik No ve aday şifresi sonuç ekranına kolayca ulaşabilecek. İşte 2024-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları sorgulama ekranı

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