ÖSYM e-Devlet ile giriş ekranı! ÖSYM şifre alma işlemi nasıl ve nereden yapılır?

ÖSYM ŞİFRE ALMA İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milyonlarca kişi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi nasıl alınır sorusunu merak ediyor. Bu süreçte adaylar, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nı almış olmaları koşuluyla, e-Devlet şifresi aracılığıyla ÖSYM AİS sistemine kolayca kayıt olabiliyor. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresini ziyaret ederek, burada yer alan "e-Devlet İle Kayıt Ol" butonuna tıklayarak sistemdeki işlemlerini başlatabiliyor.

e-Devlet şifresi ile ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, herhangi bir başvuru merkezine gitme zorunluluğu olmadan, sınav başvuru işlemlerinden tercih yapmaya kadar birçok işlemi çevrim içi olarak gerçekleştirebiliyor.

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