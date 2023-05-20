YSK SINAV YERİ SORGULAMA 2023! YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? ais.osym.gov.tr
"2023 YKS üniversite sınav giriş belgesi açıklandı mı?" sorusunun cevabı sorgulanıyor. Konuya ilişkin açıklama için gözler ÖSYM duyurularına çevrildi. Bilindiği üzere YKS; TYT, AYT ve YDT üç oturumdan oluşuyor. Sınava kısa bir süre kalırken öğrenciler, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
YKS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı hakkında araştırmalar sürüyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen ve TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda üç ayrı oturumdan oluşan bu sınavın tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle açıklandı. Peki, YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte ÖSYM AİS ile YKS sınav giriş belgesi öğrenme ekranı…
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILIR?
Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.
YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.
Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak
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