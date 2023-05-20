YSK SINAV YERİ SORGULAMA 2023! YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? ais.osym.gov.tr

YKS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı hakkında araştırmalar sürüyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen ve TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda üç ayrı oturumdan oluşan bu sınavın tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle açıklandı. Peki, YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte ÖSYM AİS ile YKS sınav giriş belgesi öğrenme ekranı…