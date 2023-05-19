AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme tarihi 2023 | MEB Açık lise kayıt yenileme ne kadar, kaç TL? AÖL Sınav tarihleri

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. Şu ana kadar sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili henüz yeni bir detay paylaşılmadı. Sınav takviminin belli olmasıyla sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı duyurulacak.

1. dönemde gerçekleştirilen sınavlar online olarak yapılmıştı. Bu bağlamda 2. dönemki sınavların da online olarak yapılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili tüm güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.