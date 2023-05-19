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AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme tarihi 2023 | MEB Açık lise kayıt yenileme ne kadar, kaç TL? AÖL Sınav tarihleri

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023
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AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme tarihi 2023 | MEB Açık lise kayıt yenileme ne kadar, kaç TL? AÖL Sınav tarihleri

Açık Lise 3. Dönem kayıt yenileme tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 2. dönem sınav sonuçlarını açıkladı. Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler arama motorlarında, "AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 2. Dönem sınavlarına online olarak giren öğrenciler sonuçlarında açıklanmasıyla birlikte bir sonraki döneme dair detayları araştırmaya başladı. Peki AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık lise kayıt yenileme ne kadar, kaç TL?

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Açık Lise sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Yayımlanan kılavuza göre AÖL kayıt yenilemesinde tarihler belli oldu.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinden, 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav katılım ücretini" ödemek zorundadır.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. Şu ana kadar sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili henüz yeni bir detay paylaşılmadı. Sınav takviminin belli olmasıyla sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı duyurulacak.

1. dönemde gerçekleştirilen sınavlar online olarak yapılmıştı. Bu bağlamda 2. dönemki sınavların da online olarak yapılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili tüm güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.

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