MEB-EKYS saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 2023 MEB-EKYS sınav süresi kaç dakika? ÖSYM sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB EKYS bugün gerçekleşecek. Başvurularını başarıyla tamamlayan adaylar Bakanlık bünyesinde yönetici olabilmek için sınava girerek belirli bir başarı elde etmeye çalışacaklar. Adaylar ve yakınları arama motorlarında, "MEB-EKYS saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki EKYS sınav süresi kaç dakika? ÖSYM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...