MEB-EKYS saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 2023 MEB-EKYS sınav süresi kaç dakika? ÖSYM sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB EKYS saat kaçta başlayacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Nisan ayı itibarıyla başvuru süreci başlayarak sona eren sınav ile ilgili adaylar ve yakınları detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yönetici statüsüne erişmek için düzenlenen sınav bugün gerçekleşecek. Peki 2023 MEB-EKYS sınav süresi kaç dakika?
MEB EKYS bugün gerçekleşecek. Başvurularını başarıyla tamamlayan adaylar Bakanlık bünyesinde yönetici olabilmek için sınava girerek belirli bir başarı elde etmeye çalışacaklar. Adaylar ve yakınları arama motorlarında, "MEB-EKYS saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki EKYS sınav süresi kaç dakika? ÖSYM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
MEB-EKYS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTECEK?
2023 MEB-EKYS (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) 21 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.
Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek.
SINAV KONULARI NELER?
Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulanacaktır.
Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:
a) Genel kültür: %20.
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
c) Değerler eğitimi: %10.
ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.
d) Eğitim bilimleri: %30.
MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB EKYS sınav sonuçları 09 Haziran tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlanacak.
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