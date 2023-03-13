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Yozgat yarın okullar tatil mi? 14 Mart Salı Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Yozgat yarın okullar tatil mi? 14 Mart Salı Yozgat’ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

"Yozgat yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından haftalık hava durumu son dakika olarak açıklandı. Kar yağışının belli aralıklarla etkisini sürdürdüğü Yozgat'ta okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Yozgat yarın okullar tatil mi? 14 Mart Salı Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

"Yozgat yarın okullar tatil mi? 14 Mart Salı Yozgat'ta okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının belli aralıklarla etkisini sürdürdüğü Yozgat'ta okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Yozgat yarın okullar tatil mi? 14 Mart Salı Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Yozgat'ta sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü kent, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

YOZGAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil olduğuna yönelik Valilik tarafından henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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