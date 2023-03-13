"Yozgat yarın okullar tatil mi? 14 Mart Salı Yozgat'ta okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının belli aralıklarla etkisini sürdürdüğü Yozgat'ta okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Yozgat yarın okullar tatil mi? 14 Mart Salı Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...