"Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi? Okullarda Nisan ara tatili ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası MEB 71 ilde okulların 20 Şubat'ta açılacağını, diğer illerde de kategorilere göre eğitimin başlayacağını bildirilmişti. 2. Dönemin ertelenmesi nedeniyle nisan ara tatilinin de ertelenmesine yönelik beklentiler gündeme geldi. Peki, Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi? Okullarda Nisan ara tatili ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?