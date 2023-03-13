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Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi? Okullarda Nisan ara tatili ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi? Okullarda Nisan ara tatili ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?

"Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgelerinde ve diğer 71 ildeki okullarda 2. Dönemde ertelemeye gitmişti. Okulların geç açılması nedeniyle ara tatil ertelenecek mi, bu sene ara tatil olacak mı? soruları gündeme geldi

"Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi? Okullarda Nisan ara tatili ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası MEB 71 ilde okulların 20 Şubat'ta açılacağını, diğer illerde de kategorilere göre eğitimin başlayacağını bildirilmişti. 2. Dönemin ertelenmesi nedeniyle nisan ara tatilinin de ertelenmesine yönelik beklentiler gündeme geldi. Peki, Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi? Okullarda Nisan ara tatili ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?

2023 OKUL ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci ara tatil 14-18 Kasım'da uygulandı. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Bakanlık ara tatilin iptal edilmesi veya ertelenmesine yönelik bir açıklama yapmadı.

Nisan ara tatili sebebiyle okullar 14 Nisan'da kapanacak ve tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden başlayacak. MEB'in dönem başında açıkladığı takvim şu şekilde;

2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem başlangıcı 12 Eylül 2022

Okullarda birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022

Yarıyıl Sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat (Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası 20 Şubat'ta okullar açıldı)

İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023

2022-2023 Okulların kapanışı ve yaz tatili başlangıcı 16 Haziran 2023

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR KADEMELİ AÇILIYOR

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından okullar 81 ilde tatil edildi. 71 ilde okullarda eğitim faaliyetleri 20 Şubat'ta başladı.

Birinci kategoride bulunan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta, ikinci kategoride bulunan Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'ta açıldı.

Depremin en çok etkilendiği illerden olan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise okullar 27 Mart tarihinde açılacak.

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