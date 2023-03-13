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29 dönem POMEM SONUÇLARI bugün mü, ne zaman açıklanacak? 2023 e-devlet sonuç sorgulama ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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29 dönem POMEM SONUÇLARI bugün mü, ne zaman açıklanacak? 2023 e-devlet sonuç sorgulama ekranı!

"POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak. 2023 yılında 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunlarından ise 800 erkek ve bin 800 kadın alımının gerçekleştirileceği biliniyor. Peki, "POMEM mülakat sonuçları bugün mü açıklanır? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. İşte, detaylar...

29. dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'na çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 29. dönem POMEM alımları için ön sağlık ve fiziki yeterlilik etaplarını başarıyla tamamlayan adaylar, Ocak ayı içerisinde POMEM sözlü sınavı olarak da bilinen mülakatlara katıldı. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Polis olabilme hayaliyle ocak ayında düzenlenen mülakatlara katılan binlerce kişi, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamayı bekliyor. 29. dönem POMEM mülatakat sonuçları açıklanmadı. POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Polis Akademi Başkanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı.

POMEM sonuçlarının Mart ayının son haftası erişime açılması bekleniyor.

E-DEVLET SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM 29. dönem mülakat sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Mülakatlar sonucunda POMEM'de eğitim almaya hak kazanan adaylar e-Devlet üzerinden sorgulanacak.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

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