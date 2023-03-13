29 dönem POMEM SONUÇLARI bugün mü, ne zaman açıklanacak? 2023 e-devlet sonuç sorgulama ekranı!

29. dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'na çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 29. dönem POMEM alımları için ön sağlık ve fiziki yeterlilik etaplarını başarıyla tamamlayan adaylar, Ocak ayı içerisinde POMEM sözlü sınavı olarak da bilinen mülakatlara katıldı. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?