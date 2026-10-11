11 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2) ardından adayların beklediği açıklama geldi. ÖSYM, sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, sınavda yöneltilen soruların ve cevap anahtarının yüzde 10'una erişebilecek. Böylece sınava katılan adaylar, açıklanan soruları inceleyerek sınav performansları hakkında fikir edinebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11 Ekim 2026 tarihinde uygulanan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını yayımladı.

Adayların, üniversitelere başvuru sürecini planlarken bu tarihi dikkate alması gerekiyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sınav puanları da adayların erişimine sunulacak.

Sınavın ardından adayların merak ettiği konuların başında sonuçların ilan edileceği tarih geliyor. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026-TR-YÖS/2 sınav sonuçları 5 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları iki yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. (A Haber)

YÖS/2 SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2026-TR-YÖS/2 sonuçları, sınav tarihinden itibaren iki yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Adaylar, bu süre içinde sınav sonuçlarını Türkiye'deki üniversitelere kabul başvurularında kullanabilecek.

Sonuçların iki yıl geçerli olması, farklı üniversitelere başvurmayı düşünen adaylar için de önem taşıyor. Bununla birlikte kabul koşulları ve başvuru süreçleri üniversitelere göre değişebileceğinden adayların başvuracakları kurumların duyurularını takip etmesi gerekiyor.