KYK ek yurt başvuruları bugün başladı: Son başvuru 9 Ekim
KYK ek yurt başvuruları başladı. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş ile lisansüstü eğitim gibi farklı kapsamda bulunan öğrenciler başvuru yapabilecek. Başvurular 7 Ekim saat 10.00’da başlayacak, 9 Ekim saat 23.59’da sona erecek.
KYK ek yurt başvuruları için beklenen süreç başladı. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yurt hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular 7 Ekim saat 10.00'da başladı ve 9 Ekim saat 23.59'da sona erecek. Özel yetenek, yatay ve dikey geçiş yapanların yanı sıra lisansüstü eğitim alan öğrenciler de başvuru yapabilecek.
KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI
2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerinin yurt başvurularında ek süreç başladı. KYK ek yurt başvuruları 7 Ekim 2026 saat 10.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başladı.
Başvurular için öğrencilerin 9 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
KYK ek yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin öncelikle T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.
e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "GSB Yurt Başvurusu" yazılarak ilgili hizmet sayfasına ulaşılabilecek.
KYK ek yurt başvurusu için izlenecek adımlar
- e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılır.
- Arama bölümüne "GSB Yurt Başvurusu" yazılır.
- İlgili başvuru hizmeti açılır.
- Formdaki kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgileri doldurulur.
- Girilen bilgiler kontrol edilerek başvuru tamamlanır.
- Sonuçlar ve değerlendirme süreci e-Devlet üzerinden takip edilir