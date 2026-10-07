KYK ek yurt başvuruları için beklenen süreç başladı. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yurt hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular 7 Ekim saat 10.00'da başladı ve 9 Ekim saat 23.59'da sona erecek. Özel yetenek, yatay ve dikey geçiş yapanların yanı sıra lisansüstü eğitim alan öğrenciler de başvuru yapabilecek.