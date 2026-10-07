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KYK ek yurt başvuruları bugün başladı: Son başvuru 9 Ekim

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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KYK ek yurt başvuruları bugün başladı: Son başvuru 9 Ekim

KYK ek yurt başvuruları başladı. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş ile lisansüstü eğitim gibi farklı kapsamda bulunan öğrenciler başvuru yapabilecek. Başvurular 7 Ekim saat 10.00’da başlayacak, 9 Ekim saat 23.59’da sona erecek.

KYK ek yurt başvuruları için beklenen süreç başladı. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yurt hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular 7 Ekim saat 10.00'da başladı ve 9 Ekim saat 23.59'da sona erecek. Özel yetenek, yatay ve dikey geçiş yapanların yanı sıra lisansüstü eğitim alan öğrenciler de başvuru yapabilecek.

KYK ek yurt başvuruları bugün başladı: Son başvuru 9 Ekim - 1

KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerinin yurt başvurularında ek süreç başladı. KYK ek yurt başvuruları 7 Ekim 2026 saat 10.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başladı.

Başvurular için öğrencilerin 9 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK ek yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin öncelikle T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "GSB Yurt Başvurusu" yazılarak ilgili hizmet sayfasına ulaşılabilecek.

KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

KYK ek yurt başvurusu için izlenecek adımlar

  1. e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılır.
  2. Arama bölümüne "GSB Yurt Başvurusu" yazılır.
  3. İlgili başvuru hizmeti açılır.
  4. Formdaki kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgileri doldurulur.
  5. Girilen bilgiler kontrol edilerek başvuru tamamlanır.
  6. Sonuçlar ve değerlendirme süreci e-Devlet üzerinden takip edilir

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