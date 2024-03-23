YÖK’ten YKS’de ikinci geç başvuru hakkı! Tarihler açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru yapmayı kaçıran adaylar için ikinci bir şans daha doğdu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, başvuru sürecini kaçıran adaylar için 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında ikinci geç başvuru hakkı tanındı.