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YÖK'ten YKS'de ikinci geç başvuru hakkı! Tarihler açıklandı

EĞİTİM Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
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YÖK’ten YKS’de ikinci geç başvuru hakkı! Tarihler açıklandı

Son dakika haberine göre Yükseköğretim Kurulu, YKS başvurularını kaçıran adaylara ikinci geç başvuru hakkı tanındığını duyurdu. Buna göre başvurular 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru yapmayı kaçıran adaylar için ikinci bir şans daha doğdu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, başvuru sürecini kaçıran adaylar için 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında ikinci geç başvuru hakkı tanındı.

YKS'ye katılmak isteyen ancak ilk başvuru sürecini kaçıran adaylar, bu yeni fırsatla başvurularını tamamlayabilecek.

İkinci geç başvuru sürecinin 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında olacağı belirtilirken, adayların bu süreyi dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmeleri gerektiği vurgulandı. Adayların başvuru süresi içinde gerekli işlemleri tamamlamaları ve herhangi bir aksaklık yaşamamaları için ÖSYM'nin resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri önemle belirtildi.

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