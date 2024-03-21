MSÜ sonuç sorgulama ekranı ÖSYM | 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları erişime açıldı! ais.osym.gov.tr

MSÜ 2024 sınav sonuçları nihayet açıklandı. 3 Mart tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçlarının duyurulması, adaylar ve aileleri tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Sonuçların ÖSYM tarafından erişime açılmasıyla birlikte, adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla sonuçlarını sorgulayabilecekler. Bu sonuçlar, adayların gelecekleri ve askeri öğrenci olma sürecindeki ilerleyişleri için oldukça kritik bir öneme sahip. İşte tüm detayları...