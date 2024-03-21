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MSÜ sonuç sorgulama ekranı ÖSYM | 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları erişime açıldı! ais.osym.gov.tr

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Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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MSÜ sonuç sorgulama ekranı ÖSYM | 2024 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları erişime açıldı! ais.osym.gov.tr

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanması, adaylar ve aileleri tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Sonunda, 2024 MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden sorgulayabilecekler.

MSÜ 2024 sınav sonuçları nihayet açıklandı. 3 Mart tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçlarının duyurulması, adaylar ve aileleri tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Sonuçların ÖSYM tarafından erişime açılmasıyla birlikte, adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla sonuçlarını sorgulayabilecekler. Bu sonuçlar, adayların gelecekleri ve askeri öğrenci olma sürecindeki ilerleyişleri için oldukça kritik bir öneme sahip. İşte tüm detayları...

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yapılan açıklamada;

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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