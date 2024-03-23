Okullarda yeni dönem başlıyor! Öğretmen ve veliler dikkat! Randevular dijital ortama taşınıyor...
Milli Eğitim Bakanlığı'nca velilerin okul müdürü ve öğretmen randevularını dijital ortama taşıyan Okul Randevu Sistemi hayata geçirildi. Okul Randevu Sistemi ile veliler, öğretmen görüşmeleri için e-Devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet sitelerinden randevu alabilecek. İşte detaylar...
YENİ BİR DİJİTAL UYGULAMA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, birçok Batı ülkesinde uygulanan ve okul müdürü ile öğretmen üzerinde bir randevu sisteminin oluşturulması yönündeki açıklamasının ardından çalışmalara başlayan MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, öğretmen-veli görüşmeleri için yeni bir dijital uygulama geliştirdi.
Yazılım uzmanlarınca geliştirilen ve kullanıma açılan "veli randevu sistemi" ile veliler, okulda eğitim alan çocuklarının durumunu görüşmek istedikleri öğretmenle görüşme zamanını ayarlayabiliyor.
ÖĞRETMENLERİN BOŞ ZAMAN DİLİMLERİNE GÖRE RANDEVU ALINIYOR
Veli-randevu sistemi ile okul yöneticileri, öncelikle veli görüşmeleri için öğretmenlerin zaman açısından uygunluğunu belirliyor. Veliler, okulun internet sitesi üzerinden e-devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapıyor. Sistemde, öğretmenlerin müsaitlik tablosundan boş olan zaman dilimleri için randevu talebinde bulunabiliyor.
Randevu alınacak haftadan önceki cuma günü öğle saatine kadar sistem açık tutulacak. Aynı gün öğleden sonra ise okul yönetimleri öğretmenlere randevu saatlerini bildirecek.
Veli, sistem üzerinden giriş yaptıktan sonra randevu talep edebildiği gibi aktif ve eski randevularını görebilecek ve günü gelmemiş randevusunu iptal edebilecek.
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