23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Okullarda yeni dönem başlıyor! Öğretmen ve veliler dikkat! Randevular dijital ortama taşınıyor...

Okullarda yeni dönem başlıyor! Öğretmen ve veliler dikkat! Randevular dijital ortama taşınıyor...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
ABONE OL
Okullarda yeni dönem başlıyor! Öğretmen ve veliler dikkat! Randevular dijital ortama taşınıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı'nca velilerin okul müdürü ve öğretmen randevularını dijital ortama taşıyan Okul Randevu Sistemi hayata geçirildi. Okul Randevu Sistemi ile veliler, öğretmen görüşmeleri için e-Devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet sitelerinden randevu alabilecek. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), velilerin okul müdürü ve öğretmen görüşmelerini dijital ortama taşıyan "veli randevu sistemi" hayata geçirildi. Veliler, öğretmen görüşmeleri için e-devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet sitelerinden randevu alabilecek.

YENİ BİR DİJİTAL UYGULAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, birçok Batı ülkesinde uygulanan ve okul müdürü ile öğretmen üzerinde bir randevu sisteminin oluşturulması yönündeki açıklamasının ardından çalışmalara başlayan MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, öğretmen-veli görüşmeleri için yeni bir dijital uygulama geliştirdi.

Yazılım uzmanlarınca geliştirilen ve kullanıma açılan "veli randevu sistemi" ile veliler, okulda eğitim alan çocuklarının durumunu görüşmek istedikleri öğretmenle görüşme zamanını ayarlayabiliyor.

ÖĞRETMENLERİN BOŞ ZAMAN DİLİMLERİNE GÖRE RANDEVU ALINIYOR

Veli-randevu sistemi ile okul yöneticileri, öncelikle veli görüşmeleri için öğretmenlerin zaman açısından uygunluğunu belirliyor. Veliler, okulun internet sitesi üzerinden e-devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapıyor. Sistemde, öğretmenlerin müsaitlik tablosundan boş olan zaman dilimleri için randevu talebinde bulunabiliyor.

Randevu alınacak haftadan önceki cuma günü öğle saatine kadar sistem açık tutulacak. Aynı gün öğleden sonra ise okul yönetimleri öğretmenlere randevu saatlerini bildirecek.

Veli, sistem üzerinden giriş yaptıktan sonra randevu talep edebildiği gibi aktif ve eski randevularını görebilecek ve günü gelmemiş randevusunu iptal edebilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA