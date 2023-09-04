YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? sonuc.osym.gov.tr ÖSYM sonuç sorgulama...

YÖKDİL 2 sınavı, 27 Ağustos Pazar günü gerçekleşti ve yabancı dil sınavı sonuçlarını bekleyen adaylar için heyecanlı bir dönem başladı. Öğrenciler, YÖKDİL sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınav, yılda iki kez gerçekleştiriliyor ve yabancı dil bilgisini ölçmeyi amaçlıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar başvurularını yapabilecekler, akademik kariyerlerine yön verebilecekleri lisansüstü programlara başvurabileceklerdir.