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YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? sonuc.osym.gov.tr ÖSYM sonuç sorgulama...

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Giriş Tarihi: 04.09.2023
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YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? sonuc.osym.gov.tr ÖSYM sonuç sorgulama...

YÖKDİL 2 sınavı, 27 Ağustos Pazar günü gerçekleşti ve yabancı dil sınavı sonuçlarını bekleyen adaylar için heyecanlı bir dönem başladı. Öğrenciler, YÖKDİL sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınav, yılda iki kez gerçekleştiriliyor ve yabancı dil bilgisini ölçmeyi amaçlıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar başvurularını yapabilecekler, akademik kariyerlerine yön verebilecekleri lisansüstü programlara başvurabileceklerdir.

YÖKDİL 2 sınavı, 27 Ağustos Pazar günü gerçekleşti ve yabancı dil sınavı sonuçlarını bekleyen adaylar için heyecanlı bir dönem başladı. Öğrenciler, YÖKDİL sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınav, yılda iki kez gerçekleştiriliyor ve yabancı dil bilgisini ölçmeyi amaçlıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar başvurularını yapabilecekler, akademik kariyerlerine yön verebilecekleri lisansüstü programlara başvurabileceklerdir.

YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Adaylara sınavda 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. Sınav takvimine göre sonuçlar Eylül ayında ilan edilecek. İşte, YÖKDİL sonuçları için tarih detayları bilgisi...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM yayınladığı takvimle YÖKDİL sonuç tarihini de paylaştı. Buna göre YÖKDİL Sonuçları 12 Eylül tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

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