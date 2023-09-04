"Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2023? Bursluluk İOKBS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarına yönelik geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavın sonuçları açıklandığında, burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi de netlik kazanacak.