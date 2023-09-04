04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2023? Bursluluk İOKBS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2023? Bursluluk İOKBS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 04.09.2023
ABONE OL
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2023? Bursluluk İOKBS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları öğrencilerin merakla beklediği bir gelişme haline geldi. Sınav, 3 Eylül Pazar günü tek oturumda gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İOKBS sonuçlarını açıklamak için tarih verdi.

"Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2023? Bursluluk İOKBS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarına yönelik geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavın sonuçları açıklandığında, burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi de netlik kazanacak.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan Bursluluk Sınavı 2023 kılavuzuyla sınavla ilgili detaylar netlik kazandı.

Buna göre İOKBS sınav sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.

İOKBS (PYBS) SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları 2023, www.meb.gov.tr ile açıklanınca T.C Kimlik No ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabilecek.

Ayrıca okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA