05 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Son dakika | Özel okullarda fahiş servis ve yemek ücretleri! Bakan Tekin'den flaş açıklama: Garanti aldık

Son dakika | Özel okullarda fahiş servis ve yemek ücretleri! Bakan Tekin'den flaş açıklama: Garanti aldık

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
ABONE OL
Son dakika | Özel okullarda fahiş servis ve yemek ücretleri! Bakan Tekin’den flaş açıklama: Garanti aldık

Milli Eğitim Bakanı Tekin yaptığı açıklamada "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık." ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca atama bekleyen öğretmen adaylarına da bir müjde vererek " Öğretmen ihtiyaç rakamımızı sürekli güncelliyoruz. Ama tahmini bir rakamla 68 bin öğretmene ihtiyacımız var. 68 bin öğretmenle ilgili olarak bu yılın başına yetiştirebilseydik yetiştirirdik ama bahar dönemine kaldı. Ekim ayında ilan edip Şubat ayında yeni öğretmen arkadaşlarımızı dahil edeceğiz."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA