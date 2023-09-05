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YÖKDİL/2 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM 2023-YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2023
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YÖKDİL/2 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM 2023-YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı

27 Ağustos Pazar günü gerçekleşen YÖKDİL 2 sınavı, yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen adaylar için kritik bir adımı temsil ediyor. Öğrenciler, bu sınav sonuçlarını beklerken gelecekteki akademik ve mesleki yolculuklarını belirleyecek önemli bir adım atmış olacaklar. İşte sonuç tarihi...

27 Ağustos Pazar günü gerçekleşen YÖKDİL 2 sınavı, yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen adaylar için kritik bir adımı temsil ediyor. Öğrenciler, bu sınav sonuçlarını beklerken gelecekteki akademik ve mesleki yolculuklarını belirleyecek önemli bir adım atmış olacaklar. İşte sonuç tarihi...

YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Adaylara sınavda 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. Sınav takvimine göre sonuçlar Eylül ayında ilan edilecek. İşte, YÖKDİL sonuçları için tarih detayları bilgisi...

YÖKDİL SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

ÖSYM yayınladığı takvimle YÖKDİL sonuç tarihini de paylaştı. Buna göre YÖKDİL Sonuçları 12 Eylül tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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