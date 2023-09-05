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AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AÖL kayıt yenileme hangi tarihte başlayacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 05.09.2023
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AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AÖL kayıt yenileme hangi tarihte başlayacak?

"AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim yılı için açık öğretim lisesi kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi ise kayıt yenileme işlemleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler ve kılavuz bilgileri dikkate alınacak. Öğrenciler, bu bilgilere erişerek kayıt yenileme işlemlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

"AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AÖL kayıt yenileme hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri, belirlenen takvime göre gerçekleştirilecek. Öğrenciler, AÖL kayıt yenileme tarihlerini merakla bekliyor. Bu yıl ayrıca açık öğretim lisesi sınavlarının yüz yüze yapılması planlanıyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL Kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları henüz açıklanmadı. Açık lise 3. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olanlar MEB tarafından ilan edilen tarihler arasında sınav İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri ise sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yok.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacak. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacak. Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerin kayıt yenileme işlemini yaptırmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

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