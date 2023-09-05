"AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AÖL kayıt yenileme hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri, belirlenen takvime göre gerçekleştirilecek. Öğrenciler, AÖL kayıt yenileme tarihlerini merakla bekliyor. Bu yıl ayrıca açık öğretim lisesi sınavlarının yüz yüze yapılması planlanıyor.