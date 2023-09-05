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İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? 6 Eylül Çarşamba İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İstanbul Valiliği ve MEB son dakika açıklamalar...

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Giriş Tarihi: 05.09.2023
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İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? 6 Eylül Çarşamba İstanbul’da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İstanbul Valiliği ve MEB son dakika açıklamalar...

"İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabı öğrenciler ve aileleri tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu sebeple yarın okulların tatip olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, İstanbul Valiliği ve MEB son dakika açıklamalar...

"İstanbul'da yarın okullar tatil mi , açıklama geldi mi son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul'da başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu sebeple yarın okulların tatip olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, İstanbul Valiliği ve MEB son dakika açıklamalar...

6 EYLÜL ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sağanak yağış sonrası meydana gelen sel baskını birçok ilçeyi olumsuz etkiledi. Okulların tatil durumu hakkında henüz açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

İSTANBUL'U SAĞANAK VURDU!

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

TÜM VATANDAŞLARIMIZ TAHLİYE EDİLMİŞTİR

Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerliyor.

İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar zorlukla hareket ediyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada yoğun yağış nedeniyle Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı ile Kirazlı-Kayaşehir merkez metro hattının Kayaşehir merkez istasyonunun kapatıldığı duyuruldu Yapılan açıklamada, "TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Kayaşehir Merkez istasyonumuz kapatılmıştır. Seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

VALİ GÜL VATANDAŞLARI UYARDI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Öte yandan İstanbul'u sel götürürken, CHP'li İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'un İstanbul'u uyarmak yerine, en son 5 gün önce etkinlik paylaşımı yaptığı tespit edildi. İstanbul'da son birkaç saattir yaşanan sel felaketi ile ilgili de herhangi bir uyarı paylaşımı gerçekleşmedi.

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